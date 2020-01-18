صحيفة: الإمارات تسعى جاهدة لأن يكون السودان على طريق التطوّر والازدهار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020

أبو ظبي الخرطوم - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، تحت عنوان "الإمارات والسودان علاقات راسخة" إن إن الإمارات تثيت مرة بعد أخرى أنها صاحبة رؤية سديدة فيما يخص قضايا وتطورات المنطقة والأخطار التي تتهددها، وتواكبها جهود مكثفة لدعم استقرار المنطقة ومد يد العون والمساعدة للدول الشقيقة للتغلب على الظروف الدقيقة التي تمر بها.

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وأضافت صحيفة "البيان" الصادرة اليوم السبت تابعها "الخليج 365" أن علاقات الإمارات بالسودان تمثل نموذجاً للتعاون الفعّال في شتى المجالات، في ظل تقارب الرؤى والمواقف تجاه قضايا المنطقة والعالم ..وقد أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في أكثر من مناسبة وقوف الإمارات إلى جانب السودان في كل ما يحقق طموحات شعبه الشقيق في التنمية والسلام، وما يلبي تطلعاته في التنمية والازدهار.

واختتمت بالقول إنه ليس خافياً على أحد، أن الإمارات تسعى جاهدة لأن يكون السودان على طريق التطوّر والازدهار، حيث ساندته حتى وصل إلى بر الأمان عقب ثورة ديسمبر، كما أنها تلتزم بتقديم الدعم في شكل برامج تنموية ومشاريع ضمن برنامج الدعم الإماراتي السعودي