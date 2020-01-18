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مناقشة وضع الإبل الحالي في أستراليا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020

مناقشة وضع الإبل الحالي في أستراليا

متابعات_الخليج 365

بحث فهد بن حثلين رئيس المنظمة الدولية للإبل ورئيس الاتحاد الدولي لبولو الإبل، مع ممثل المنظمة في أستراليا ومالك إحدى كبرى مزارع الإبل في بلاده باتريك ماجو وضع الإبل الحالي في أستراليا وكيفية الاستفادة من الأعداد الكبيرة والمتزايدة هناك.

 

 

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وناقش بن حثلين وماجو، خلال اجتماعهما كيفية تحسين بيئة معيشة الإبل في أستراليا وتطبيق الإجراءات القانونية الدولية للتعامل والحفاظ عليها،  إضافة إلى بحث كيفية تصديرها للدول والمواقع المختلفة في العالم التي تكون بحاجة للحوم وألبان الإبل واستثمار جلودها.

 

مبيّناً، “أن المنظمة الدولية للإبل لديها خطتان؛ قصيرة المدى تعني بالحد من بعض الممارسات السلبية الموجودة حالياً، وأخرى طويلة المدى ترمي إلى الاستفادة القصوى من الإبل”.

 

ومن ناحيته، أوضح باتريك ماجو، “أنهم من خلال الجهات المعنية في أستراليا سيعملون بجد للتعاون مع المنظمة الدولية، من أجل الحفاظ على الإبل وتحسين ظروف معيشتها وطرح الوسائل المناسبة للاستفادة منها”.

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