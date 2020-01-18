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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تركيا تواصل إرسال المرتزقة السوريين إلى ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
تواصل تركيا إرسال المرتزقة السوريين إلى الأراضي الليبية على الرغم من الجهود الدولية التي تبذل لحل الأزمة الليبية .
وقالت قناة سكاي نيوز عربية على حسابها في تويتر، أن صور جديدة لم يتم التأكد من صحتها تظهر استمرار نقل تركيا لمرتزقة سوريين إلى الأراضي الليبية .
وفي وقت سابق، قال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لـ"سكاي نيوز عربية"، إن 260 مرتزقا من الفصائل المسلحة السورية وصلوا إلى العاصمة الليبية طرابلس، فجر الجمعة.
وأوضح عبد الرحمن أن عدد المرتزقة بعد وصول الدفعة الأخيرة، قد وصل إلى نحو ألفي مسلح.
وتأتي التحركات التركية في الوقت التي تستعد فيها المانيا لإستضافة مؤتمر دولي لحل الأزمة الليبية تشارك فيه عدد من الدول الأوروبية والعربية منها مصر والجزائر
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