قلق أممي من إستمرار إغلاق موانئ النفط في ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020

الخليج 365 - وكالات

أعرب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، السبت، عن أمله في أن ينتهي إغلاق موانئ النفط شرقي ليبيا خلال بضعة أيام .



وقال غسان سلامة: "آمل في أن ينتهي إغلاق موانئ النفط في الشرق خلال بضعة أيام، لكن لا يمكنني التكهن بذلك".

وأضاف: "يجب وقف التدخلات الخارجية، لوقف النزاع في ليبيا".

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وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، قد أعربت عن "قلقها العميق" إزاء تعطيل أو وقف إنتاج النفط في البلاد، مؤكدة أن هذه الخطوة ستكون لها "عواقب وخيمة أولا وقبل كل شيء على الشعب الليبي، الذي يعتمد كليا على التدفق الدائم للنفط".

وتابعت: "سيكون لهذه الخطوة أيضا تداعياتها الهائلة التي ستنعكس على الوضع الاقتصادي والمالي، المتدهور أصلا في البلاد".

وحثت البعثة "جميع الليبيين على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، بينما تستمر المفاوضات الدولية في التوسط لإنهاء الأزمة الليبية التي طال أمدها، بما في ذلك التوصية باتخاذ تدابير لضمان الشفافية في تخصيص موارد الدولة".

وكررت البعثة التأكيد على "أهمية الحفاظ على سلامة وحيادية المؤسسة الوطنية للنفط"