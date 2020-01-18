الدفاع التركية تؤكد إصابة 4 من مواطنيها في تفجير قرب مقديشو

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ إصابة 4 من مواطنيها من بين 11 شخصا أصيبوا في ​تفجير​ انتحاري بشاحنة مفخخة، في مدينة أفغوي، قرب العاصمة ​الصومال​ية مقدشيو، اليوم.

ودانت الوزارة في بيان "بشدة التفجير ​الإرهاب​ي الذي استهدف المدنيين في الصومال وأسفر عن إصابة 11 شخصا بينهم 4 مواطنين أتراك". اضافت "سنواصل الوقوف إلى جانب إخواننا الصوماليين ضد الإرهاب".

وكانت ​سيارة​ ملغومة انفجرت، اليوم السبت، مستهدفة مجموعة من المتعاقدين الأتراك، في مدينة أفجوي شمال غربي العاصمة الصومالية ​مقديشو​.

ونقلت وكالة "رويترز" عن قال ضابط الشرطة، نور علي، القول "​سيارة مفخخة​ مسرعة اقتحمت مكان كان يتناول فيه المهندسون الأتراك و​الشرطة الصومالية​ الغداء".