أعلنت وزارة الدفاع التركية إصابة 4 من مواطنيها من بين 11 شخصا أصيبوا في تفجير انتحاري بشاحنة مفخخة، في مدينة أفغوي، قرب العاصمة الصومالية مقدشيو، اليوم.
ودانت الوزارة في بيان "بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف المدنيين في الصومال وأسفر عن إصابة 11 شخصا بينهم 4 مواطنين أتراك". اضافت "سنواصل الوقوف إلى جانب إخواننا الصوماليين ضد الإرهاب".
وكانت سيارة ملغومة انفجرت، اليوم السبت، مستهدفة مجموعة من المتعاقدين الأتراك، في مدينة أفجوي شمال غربي العاصمة الصومالية مقديشو.
ونقلت وكالة "رويترز" عن قال ضابط الشرطة، نور علي، القول "سيارة مفخخة مسرعة اقتحمت مكان كان يتناول فيه المهندسون الأتراك والشرطة الصومالية الغداء".
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع التركية تؤكد إصابة 4 من مواطنيها في تفجير قرب مقديشو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.