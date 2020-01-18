المطران درويش التقى رئيس بلدية حزرتا وعرض معه الاوضاع العامة

التقى رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش رئيس بلدية حزرتا حسين ابو حمدان وعرض معه الأوضاع في منطقة زحلة والبقاع.
وجرى خلال اللقاء التشديد على اهمية الحوار والتواصل بين الجميع في هذه الفترة وعلى اعلى المستويات الروحية، خاصة ان اهالي زحلة وحزرتا تجمعهم روابط الصداقة والأخوة والعمل، والتأكيد على تغليب لغة العقل على الإنفعالات في هذا الظرف الدقيق التي تمر به البلاد.
ووجه رئيس البلدية دعوة للمطران درويش للمشاركة في ندوة حوارية في حزرتا يوم الجمعة 7 شباط 2020، وعد سيادته بلتبيتها.
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