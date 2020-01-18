قال النائب ​أسعد درغام​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "يا عمي الناس تعبت وانذلت وكفرت وفي حدا بدو وزير آخر، وتاني اتذكر انه بدو وزير، ورجعنا نطالب بحصة ​الطوائف​ درزي وكاثوليكي، الاكيد اذا ما ارتقينا لمستوى خطورة المرحلة ما رح يبقى لا وزارات ولا حقائب ولا بلد".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر درغام: اذا ما ارتقينا لمستوى خطورة المرحلة ما رح يبقى بلد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.