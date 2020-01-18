انقطاع التيار الكهربائي عن المناطق المغذاة من محطتي البسطة والمطار الرئيسيتين

أعلنت ​مؤسسة كهرباء لبنان​، في بيان، عزل محطة ​البسطة​ الرئيسية 150 ك.ف بالكامل يوم غد الأحد من الثامنة صباحا حتى الواحدة بعد الظهر، من أجل إجراء اعمال صيانة ضرورية. وبالتالي، فإن ​التيار الكهربائي​ سينقطع طوال فترة العزل المذكورة أعلاه عن المناطق التي تتغذى من محطتي البسطة و​المطار​ الرئيسيتين.

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