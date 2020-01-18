رياشي: المصالحة المسيحية كانت لتكون المدخل الى "اوعا خيك" مسيحية

رد الوزير السابق ​ملحم رياشي​ عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​ على كلام امين سر تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​ابراهيم كنعان​ حول ​المصالحة المسيحية​ أن " المصالحة المسيحية كانت لتكون المدخل الى "اوعا خيّك"مسيحية ووطنية شاملة، الى المواطنة، الى ​الدولة​ الحديثة، الى حكم الأشرف والانضف والأعرف"؛ معتبرا أنه "في النهاية تزول الأطماع والأسباب ويبقى ​الانسان​"؛ مشددا على ان "إسقاط زعامة الجوع اليوم هي الجامع، هي الأساس". إضغط للمزيد

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