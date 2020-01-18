MTV: أكثر من 15 باصاً انطلق من ساحة النور باتجاه وسط بيروت

ذكرت قناة "MTV" بأن أكثر من 15 باصاً انطلق من ​ساحة النور​ باتجاه ​وسط بيروت​، بالإضافة إلى موكب كبير من السيارات الآتية من مناطق شمالية عدة للمشاركة في التظاهرة أمام ​مجلس النواب​.

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