المشنوق: بيروت لكلّ الناس والضاحية ايضاً لكلّ الناس

أوضح النائب ​نهاد المشنوق، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "​مدينة بيروت​ لكلّ الناس، وايضاً الضاحية لكلّ الناس". إضغط للمزيد

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