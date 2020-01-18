الإعلان عن وفاة الداعية الإسلامي يوسف ديدات

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أعلنت مستشفى "سانت آن" في جنوب إفريقيا، عن وفاة الباحث والداعية المسلم يوسف ديدات (65 عاما)، عقب أطلاق مسلحين مجهولين النار على رأسه خارج محكمة الصلح في فيرولام الأربعاء الماضي.
وقال ابنه ريس ديدات، إن "العائلة والأصدقاء كانوا إلى جانب سريره عندما توفي بهدوء بعد ظهر اليوم الجمعة"، مشيرا إلى إقامة مجلس عزاء للراحل عقب الانتهاء من مراسيم تجهيز الجنازة.
من جهته، قال مدير شركة الأمن الخاصة بريم بالرام، إن "رجلا أقترب ببساطة من ديدات، وأطلق النار عليه، وهرب إلى سيارة كانت متوقفة في شارع غروم القريب".
بدوره، أشار المتحدث باسم الشرطة العقيد ثامبيكا مبيلي، إلى أن "ديدات كان يسير مع زوجته عندما أطلق عليه الرصاص"، مضيفا: أن "الدافع وراء إطلاق النار غير معروف".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.