شكرا لقرائتكم خبر عن "سياحة النواب" تتفقد مرسى علم وتبحث مشاكل القرى السياحية غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ومن المتوقع، أن تشمل الزيارة التي تستمر حتي يوم الثلاثاء المقبل، زيارة بعض المشروعات التي قام بها المستثمرين السياحين وتشمل "مستشفي، ومدرسة لغات ناشونال، بورت غالب"، والاجتماع مع المسوؤلين بالجهات التنفيذية والمستثمرين السياحيين لمناقشة المشاكل والمعوقات التي تواجه التنمية السياحية بالمنطقة والحلول المقترحة، بالإضافة تفقد عدد من القري السياحية المغلقة، بالإضافة إلي بعض القري البيئية والكلاسكية، وزيارة طريق القصير مرسي علم، وزيارة مارينا بمدينة "مرسي علم"، والمدافن الصحية والمستشفيات بكل مركز سياحي.

وتستهدف الزيارة ، التي تشمل تفقد الطريق المزدوج، الوقوف علي عدد من المشاكل التي تواجة المنطقة ومنها الظهير الخلفي للقري السياحية وتسعيرها بسعر أعلي من المنطقة الأمامية وخدمات البينة الأساسية الخاصة بكل قرية سياحية من مولدات كهربائية ومحطة معالجة ومحطة تحلية وتليفونات إبراج، وسنترالات، وطرق والتي قام بإنشائها المستثمرين بالمنطقة.

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كما يشمل جدول زيارة لجنة السياحة والطيران، تفقد وادي الجمال ووادي لحمي وزيارة الجنوب، على أن تتختم بلقاء لمناقشة نتائج الزيارة وعرض مخطط التنمية السياحية المستقبلي "مرسي علم قاطرة التنمية السياحية بمصر والمنطقة العربية ومسار قطار مرسي علم للأقصر وأسوان".

وتأتي زيارة لجنة السياحة إلي مرسي علم بمحافظة البحر الأحمر، ضمن سلسلة الزيارات التي بدأتها اللجنة البرلمانية للوقوف علي المشاكل التي تواجه المناطق السياحية ومحاوله تذليل كافة العقبات.

وتختص " السياحة والطيران المدني" بعدد من الملفات الهامة، حيث تشمل السياحة، و الطيران المدنى والنقل الجوى، و التشريعات الخاصة بالسياحة والطيران المدنى والنقل الجوى. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى السياحة والطيران المدنى والنقل الجوى.