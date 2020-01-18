خلوة “البام” في مولاي يعقوب.. “حمام ساخن” و”تدليك” في أوقات الفراغ

يستعد فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب لتنظيم «خلوة استرخاء» في فندق مصنف في حامة مولاي يعقوب، اعتمادا على تمويل عمومي من البرلمان.
وعلم «اليوم 24» أن رئيس الفريق، محمد أبودرار، وجه الدعوة إلى برلمانيي الفريق لحضور خلوة نهاية هذا الشهر.
وتضمن البرنامج لقاء لمناقشة وضعية الفريق، وأوقات فراغ للحصول على «حمام ساخن» و«تدليك».
المثير أن تمويل هذه الخلوة، «غير المسبوقة»، سيكون من الميزانية التي يخصصها سنويا مجلس النواب للفرق لتنظيم أنشطة ولقاءات، لأن معظم برلمانيي البام توقفوا عن أداء مساهماتهم المالية للفريق منذ رحيل إلياس العمري، ومنذ اختفاء أموال الفريق في الغرفة الثانية بعدما أخذها عزيز بنعزوز، رئيس الفريق السابق.
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