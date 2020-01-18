دوري أبطال إفريقيا.. الغامبي غاساما يقود مباراة الرجاء ومضيفه الترجي التونسي

أسندت الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”، مهمة قيادة مباراة الرجاء الرياضي ومضيفه الترجي التونسي، برسم خامس جولات المجموعة الرابعة لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، للحكم الغامبي باكاري غاساما.

ويساعد غاساما في إدارة هذه المباراة التي ستقام السبت القادم، على أرضية ملعب “رادس” بالعاصمة التونسية، تونس، مواطنه عبد العزيز جاوو، والبوركينابي سادي تياما.

ويرافق الجدل المباريات التي يقودها الحكم البالغ من العمر 40 عاما، لعل أبرزها إياب نهائي دوري الأبطال متم ماي الفارط، في النسخة الماضية، بين الوداد الرياضي والترجي بتونس.

ورفض غاساما خلال تلك المواجهة احتساب هدف صحيح وقعه وليد الكرتي لصالح الفريق الأحمر، قبل أن يطالب لاعبو الوداد بالعودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد “الڨار”، ليكتشفوا أن هذا الأخير غير موجود عكس مباراة الذهاب في العاصمة الرباط.

وأدار الغامبي هذا الموسم 4 مباريات في مسابقتي دوري الأبطال وكأس “كاف”، كانت مواجهة الهلال السوداني وبلاتينيوم من زيمبابوي آخرها في دوري أبطال إفريقيا، بينما شكل لقاء دجوليبا المالي وحوريا كوناكري الغيني، الأحد الماضي، آخر مبارة لغاساما في “كاف”.