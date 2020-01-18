إنتر ميلان يتعاقد مع نجم مانشستر يونايتد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق إنتر ميلان الإيطالي تعاقد بشكل رسمي، مع نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، أشلي يونغ.

ووفقا للموقع الرسمي للنيراتزوري، فإن يونغ وقع عقدًا حتى حزيران/يونيو 2020، مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

وانضم يونغ (34 عامًا) إلى إنتر ميلان، مقابل 1.5 مليون يورو فقط، حيث كان من المقرر انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد، بنهاية الموسم الجاري.

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ووصل يونغ إلى ميلانو، صباح الجمعة، وخضع لمجموعة من الفحوصات الطبية، قبل توقيع العقد.

وخاض اللاعب الإنجليزي المخضرم 18 مباراة، بقميص مانشستر يونايتد هذا الموسم في جميع المسابقات، وكان يحمل شارة قيادة الفريق.

وينخرط إنتر ميلان في منافسة قوية مع يوفنتوس، على لقب الدوري الإيطالي، حيث يحتل الوصافة حاليا برصيد 46 نقطة، متخلفا بنقطتين فقط عن غريمه المتصدر.