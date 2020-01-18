غوارديولا: سأرحل عن السيتي في حالة واحدة!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، حسم مصيره مع فريقه بالموسم الكروي القادم.

وذكر غوارديولا في تصريحات أبرزتها شبكة سكاي سبورتس "إذا لم يقيلني النادي، سأبقى مع مانشستر سيتي في الموسم المقبل بنسبة 100%".

وأضاف "هذا القرار لا يعود إلى أننا فزنا في آخر مباراتين أو لعبنا بشكل أفضل في الأشهر القليلة الماضية، ولكني أستمتع بالعمل معهم وأحب ذلك. لن أغادر حتى لو كان الوضع سيئًا ونحن خارج دوري أبطال أوروبا".

وتابع "كمدرب، هناك لحظات جيدة وأخرى سيئة. لا أحد يفوز طوال الوقت، لكن الأمر كله يتعلق بما يمكننا القيام به بعد ذلك لتحسين الوضع".

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وواصل "لقد فاز ليفربول بـ20 من أصل 21 مباراة في البريمييرليغ. ذلك يجعلهم يتصدرون كل بطولات الدوري في العالم".

وأردف "البقاء بعيدًا عن ليفربول يعني أنه ليس من المثير أن ننظر إلى ما يحققونه. سيكون من الجيد لنا التركيز على ويلفريد زاها وكريستال بالاس، ثم يوم الثلاثاء لدينا شيفيلد".

وأتم "من الأفضل التركيز على ما يمكننا القيام به حتى نهاية الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز والبطولات الأخرى".