الإمارات حثت حفتر على مواصلة حربه ورفض وقف إطلاق النار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفاد دبلوماسيون مطلعون على محادثات السلام حول ليبيا، أن دولة الإمارات حاولت إقناع الجنرال المتقاعد، خليفة حفتر، على مواصلة القتال ضد حكومة الوفاق المعترف بها دوليا وعدم قبول الهدنة، التي دعت إليها تركية وروسيا، جاء ذلك بحسب ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز الأميركية"، عن الدبلوماسيين (لم تسمهم)، اليوم السبت، وذلك قبل يوم من انعقاد مؤتمر برلين المقرر حول ليبيا.

وقالت الصحيفة إن حفتر قال إنه سيشارك في المؤتمر، غير أنه لم يبد أبدا أي استعداد لقبول أي اتفاق لا يعطيه السيطرة الكاملة على البلاد. وأضافت نقلًا عما قالت إنهم 3 دبلوماسيين مطلعين على المفاوضات أن الراعي الأجنبي الرئيسي لحفتر، الإمارات حثته على مواصلة القتال وعدم قبول وقف إطلاق النار.

وبحسب الصحيفة، فإن قادة الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس، أظهروا استياء من ضرورة التوصل إلى تسوية مع حفتر.

وأشارت إلى تصريح لرئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري، في مقابلة قال فيها إن "تركيا ستساعدنا قدر المستطاع لصد هجوم قوات حفتر".

وتستضيف العاصمة الألمانية، برلين، يوم غد الأحد، مؤتمرًا حول ليبيا، من المقرر أن يشارك فيه ، كل من الولايات المتحدة ، وروسيا، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، ومصر، والإمارات، والجزائر، والكونغو.

كما يحضر المؤتمر المرتقب، فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليا، والجنرال المتقاعد خليفة حفتر.

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ويشارك فيه أربع منظمات دولية ممثلة في: الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية، فيما لم تُدع كل من تونس وقطر واليونان والمغرب، رغم اهتمامها بالملف الليبي.

وبحسب "نيويورك تايمز"، لم تظهر أي من القوى الأجنبية الضالعة في ليبيا، بدافع من المصالح التجارية أو الجيوسياسية أو التنافسات الإقليمية والأيديولوجية، أي استعداد للتراجع حتى الآن.

وبمبادرة تركية روسية، جرت الاثنين الماضي محادثات في موسكو، لوقف إطلاق النار بين قوات الحكومة الليبية وقوات حفتر، الذي ينازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد.

ووقع السراج، على اتفاق لوقف إطلاق النار، خلال المباحثات، بينما طلب حفتر، الثلاثاء، مهلة يومين لإجراء استشارات، إلا أنه غادر العاصمة الروسية موسكو دون التوقيع على الهدنة.

وتشن قوات حفتر، منذ 4 نيسان/ أبريل الماضي، هجومًا للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة الشرعية، ما أجهض جهودًا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين.