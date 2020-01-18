حفرية لديناصور تطرح تساؤلات جديدة حول علاقة الطيور بالديناصورات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت حفرية لديناصور وو لونغ، أي الديناصور الراقص، الّذي عاش على الأرضي قبل 120 مليون سنة، أنّ الريش كان ينمو على أجسام بعض الديناصورات بطريقة تختلف عن الطيور.

ومن المعروف عن هذا الديناصور الصغير الشرس، الذي عاش في العصر الطباشيري أنّه كان آكلًا للحوم وخفيف الوزن، وكان أكبر قليلا من الغراب ويعيش قرب البحيرات، وكانت أسنانه حادة ولديه مخالب كبيرة وكان يعيش على الأرجح على الثدييات الصغيرة والسحالي والطيور والأسماك.

وعُثر على حفرية الديناصور في إقليم لياونينغ بشمال شرق الصين واشتملت على هيكل عظمي كامل وأنسجة لينة كالريش من النادر العثور عليها بهذه الحالة الجيدة.

وللديناصور ذراعان وساقان طويلتان كل منها عليه ريش يبدو شبيها بريش أجنحة الطيور في حين يغطي الزغب معظم بقية الجسم.‭‭ ‬‬وفي نهاية ذيله العظمي الطويل تظهر ريشتان طويلتان جدا.

وكان الاعتقاد السائد أن الطيور نشأت نتيجة تطور ديناصورات صغيرة من ذوات الريش قبل نحو 150 مليون سة؛ إلّا أنّ هناك العديد من الديناصورات التي كان لها ريش ولم تكن تطير مثل وو لونغ، وهو ما يدفع العلماء لفهم الاختلافات بين الطيور وهذا النوع من الديناصورات.

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وعن هذا الديناصور قالعالم الحفريات في متحف التاريخ الطبيعي بمدينة سان دييجو الأميركية، آشلي باوست إنّه "لا أعتقد أننا نعلم حتى الآن فيم كان يستخدم ريشه. يبدو على الأرجح أنه كان يساعده في ضبط درجة حرارة الجسم والإشارة إلى الحيوانات الأخرى لكن لا يزال من غير الواضح كيف كان هذا يحدث ومدى أهمية هذه الوظائف".

وأضاف أنّه "تنمو أجسام الطيور وتصل إلى حجم البلوغ بسرعة شديدة لأسباب أهمها أن يصبح الجسم قويا بما يتيح الطيران بأسرع ما يمكن. لكن نمو الريش للمستوى الذي يكون عليه وقت البلوغ قد يتأخر طويلا. فطيور النورس على سبيل المثال لا تبدو في هيئة البلوغ حتى سن الثالثة أو الرابعة لكنها تتعلم الطيران بعد ثلاثة شهور فقط".

وأظهر فحص حفرية الديناصور وو لونغ أنه كان يبلغ من العمر عاما واحدا أي كان صغيرا في طور النمو لكن ريشه بدا كريش الديناصورات البالغة.

وقال باوست إنّ "لديه ريش طويل في نهاية ذيله الطويل جدا هو أيضا. ويختلف هذا تماما عن الطيور ويبين لنا أن هذا الريش الذي كانت أغراضه تجميلية سبق البلوغ عند الديناصورات. وبالطبع ربما كانت تستخدم هذا الريش بطريقة مختلفة جدا عن الطيور أيضا".

وأُطلق على هذا الديناصور (التنين الراقص) بسبب الوضعية التي كانت عليها حفريته. وينتمي هذا الديناصور إلى عائلة من أكلة اللحوم تضم أيضا الـ"فيلوسيرابتور" الذي عاش قبل 75 مليون سنة في منغوليا وظهر في سلسلة الأفلام الشهيرة (حديقة الديناصورات).