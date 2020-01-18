صحيفة تتحدث عن قضايا مهمة وحيوية تصدى لها «أسبوع الاستدامة» بأبو ظبي

السبت 18 يناير 2020

قالت صحيفة خليجية، إن حصاد أسبوع «أبوظبي للاستدامة 2020»، المنعقد حالياً في العاصمة جاء وفيراً ويعزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للتمويل الصديق للبيئة، عبر إطلاق العديد من المبادرات العالمية للتمويل المستدام، والسندات الخضراء، وتوقيع المرحلة الثانية من إعلان أبوظبي للتمويل المستدام، وإعلان شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» عن أول صندوق استثمار عقاري أخضر في الدولة، وإطلاق مبادرة أبوظبي العالمية للمناخ، وغيرها من المبادرات التي تتزامن مع إعلان القيادة الحكيمة أن عام 2020 سيشهد التركيز على استشراف المستقبل والإعداد والتخطيط للخمسين عاماً المقبلة.



Advertisements

وأضافت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم السبت أن هناك قضايا مهمة وحيوية تصدى لها «أسبوع الاستدامة» منها الطاقة والتغير المناخي، والمياه، ومستقبل التنقل، والفضاء، والتكنولوجيا الحيوية في قطاع الصحة، والتكنولوجيا لحياة أفضل، كما لم يغفل محاور الذكاء الاصطناعي والمجتمع والشباب، فتحول إلى منصة ملهمة للأجيال للتعرف على مستقبل هذا القطاع الحيوي والمهم.

ولفتت الصحيفة إلى أن الحدث المهم الذي جمع كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الاستدامة من مختلف دول العالم من القطاعين الحكومي والخاص والأوساط الأكاديمية، أكد مجدداً أن الاستدامة في الإمارات، منهاج عمل، وأسلوب حياة، وركيزة لتعزيز رخاء المجتمع، وجسد حرص الدولة على تجميع القدرات والطاقات والأفكار العالمية لتحقيق مستقبل أفضل وأشمل للطاقة النظيفة على مستوى العالم