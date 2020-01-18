شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثية تشرع في حفر خنادق أرضية تصل بين مديريتي زبيد والتحيتا جنوبي الحديدة والان مع التفاصيل

السبت 18 يناير 2020 واصلت مليشيات الحوثي تصعيدها العسكري الواسع، وشرعت في حفر خنادق أرضية تصل بين مديريتي زبيد والتحيتا جنوبي محافظة الحديدة بالساحل الغربي لليمن.

ووفقاً لمصادر، فقد قامت المليشيات بحفر خنادق طويلة على امتداد الطريق الرابط بين مديريتي زبيد والتحيتا، وتتفرع منه خنادق أخرى بإتجاه منطقة السويق التابعة لمديرية التحيتا. Advertisements وتضيف المصادر، قيام مليشيات الحوثي بنقل الأخشاب والطوب الأبيض ليلاً إلى الخنادق مع استمرار الحفر، وتقوم ببنائها وتغطيتها من الأعلى بالأخشاب ومن ثم دفنها بالرمل. ويتزامن قيام الحوثيين بحفر الأنفاق والخنادق مع قيام عناصر المليشيا بشن هجمات على مواقع القوات المشتركة وتستهدفها بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

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