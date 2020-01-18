شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثية تستهدف مواقع المشتركة في الجاح جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

السبت 18 يناير 2020 استهدفت مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن مواقع القوات المشتركة في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه جنوب محافظة الحديدة بالأسلحة المتوسطة.

وقال مصدر عسكري ميداني، إن مليشيات الحوثي أطلقت النار على مواقع القوات المشتركة مستخدمة الأسلحة المتوسطة منها سلاح الدوشكا عيار 12.7 والأسلحة عيار 14.5، بشكل مكثف. Advertisements وأضاف المصدر، أن المليشيات نفذت عمليات قنص واسعة طالت مواقع أخرى للقوات المشتركة في المنطقة مستخدمة الأسلحة القناصة وأسلحة معدلات البيكا. وتواصل مليشيات الحوثي خروقاتها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية باستهداف وقصف مواقع القوات المشتركة في مناطق متفرقة جنوب محافظة الحديدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحوثية تستهدف مواقع المشتركة في الجاح جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.