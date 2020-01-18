اخبار العالم

الرئيس المصري يتوجه إلى ألمانيا لحضور مؤتمر برلين بشأن ليبيا

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس المصري يتوجه إلى ألمانيا لحضور مؤتمر برلين بشأن ليبيا والان مع التفاصيل

السبت 18 يناير 2020

توجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى على رأس وفد إلى برلين اليوم السبت فى زيارة لألمانيا فى إطار جولة تشمل بريطانيا.

 

السيسي يشارك خلال هذه الجولة فى مؤتمر برلين بشأن ليبيا الذى يعقد غدا الأحد، ثم مؤتمر الإستثمار فى أفريقيا الذى يعقد بعد غد الإثنين فى لندن.

Advertisements

 

وتلقى الرئيس المصري دعوة من المستشارة الألمانية انجيلا ميركل للمشاركة فى فعاليات مؤتمر برلين بشأن ليبيا، والتى تبدأ غدا بمشاركة قادة ورؤساء حوالى 11 دولة عربية وغربية معنية بالملف الليبى، بالإضافة إلى ممثلين عن 4 مؤسسات دولية وإقليمية، وذلك فى مسعى للتوصل إلى حل سلمى للنزاع الليبى.

 

ويتوجه السيسى من ألمانيا إلى بريطانيا للمشاركة فى فعاليات قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية التى تبدأ بعد غد الإثنين فى العاصمة البريطانيةن بناء على دعوة من رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون. ويشارك فى الفعاليات العديد من قادة أفريقيا والشركات والحكومات والمؤسسات الدولية لاستعراض وتعزيز الفرص الاستثمارية في إفريقيا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس المصري يتوجه إلى ألمانيا لحضور مؤتمر برلين بشأن ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا