مقتل 23 حوثيا و3 من الجيش الوطني خلال مواجهات عنيفة في نهم شرقي صنعاء

السبت 18 يناير 2020

قتل 23 مسلحا حوثيا و3 جنود من الجيش الوطني خلال مواجهات بين الطرفين في مديرية نهم الجبلية شرقي العاصمة صنعاء، وفق ما أعلنه مصدر عسكري اليوم السبت.



وأكد المصدر، أن “ ميليشيا الحوثي قامت خلال الأسبوعين الماضيين بحشد أعداد كبيرة من عناصرها في جبهة نهم، فيما تم رصدهم من قبل الجيش الوطني أثناء تخطيطهم لتنفيذ هجوم كبير على مواقع الجيش“.

وتابع المصدر، الذي تواجد في الميدان خلال المواجهات: “ شن الجيش أمس الجمعة هجوما استباقيا مباغتا على عناصر ميليشيا الحوثي في هذه الجبهة، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة أدت إلى مقتل 23 من مسلحي الحوثي“.

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وأشار إلى أن “ قوات الجيش نجحت أيضا في تدمير عربتين ومدرعة عسكرية للحوثيين خلال المواجهات“.

وتحدث المصدر عن ”سقوط 3 قتلى من جنود الجيش و4 جرحى في المواجهات ذاتها“.

وتشهد مديرية ”نهم“ التي توصف بأنها البوابة الشرقية لصنعاء، معارك متقطعة بين الجيش اليمني والحوثيين، أسفرت عن مقتل وإصابة المئات من الطرفين