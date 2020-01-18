وزير الصحة التركي: إصابة 6 أتراك في انفجار قرب العاصمة الصومالية

أكد وزير الصحة التركي إصابة 6 أتراك في انفجار استهدف نقطة تفتيش قرب العاصمة الصومالية. وأصيب 6 أتراك في التفجير الانتحاري الذي استهدف نقطة تفتيش قرب العاصمة الصومالية، مقديشو. وأفاد وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، عبر (تويتر)، اليوم السبت، "إصابة 15 شخصا بينهم 6 أتراك في انفجار بالصومال".

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