'السفاح' يرفض منصب وزير الشباب والرياضة

رياضة 2020-01-18 | 12:35 المصدر: 4,614 مشاهدة رفض النجم الدولي السابق يونس محمود، الترشح لمنصب وزير الشباب والرياضة. وقال مصدر مقرب من محمود في حديث للسومرية نيوز، إن "النجم الدولي السابق يونس محمود، رفض الترشح لمنصب وزير الشباب والرياضة". Advertisements وأضاف "محمود رفض ايضاً الترشح لمنصب رئيس اتحاد الكرة بعد استقالة الاتحاد العراقي لكرة القدم بالكامل". تجدر الإشارة الى ان محمود حصل على الشهادة الإعدادية التي تتيح له الترشح لمنصب في الاتحاد العراقي لكرة القدم.



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