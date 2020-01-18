بالصور.. من داخل عين الاسد

تنشر وكالة الخليج 365، صورا جديدة من داخل قاعدة عين الاسد التي تعرضت قبل ايام الى قصف بصواريخ انطلقت من ايران. وتظهر الصور ادناه حجم الخسائر التي خلفها القصف الايراني على القاعدة التي تضم جنودا امريكان. Advertisements

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.