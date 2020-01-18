الاتحاد الآسيوي يلزم الأندية الإيرانية باللعب في ارض محايدة بدوري الابطال

وجاء في بيان نشر على موقع الاتحاد الإيراني أن "الاتحاد تلقى خطابا اليوم من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعلن فيه عن إقامة مباريات دوري أبطال آسيا التي من المقرر أن تستضيفها الأندية الإيرانية، في بلدان محايدة".واضاف أن "اجتماعا استثنائيا تم على الفور لمعالجة الموقف وسيتم استشارة مدراء الاندية الاربعة التي تمثل ايران في البطولة يوم السبت، في إشارة الى فرق برسيبوليس وسيباهان (يشاركان مباشرة في دور المجموعات) واستقلال طهران وشهر خودرو (يشاركان اعتبارا من الدور التمهيدي الثاني)".

وبين الاتحاد أنه "سيتم الإعلان عن الموقف النهائي للأندية الإيرانية والاتحاد في الأيام التالية"، دون أن يوضح السبب الذي يقف خلف قرار حظر اقامة مباريات دوري الأبطال في الأراضي الإيرانية".



وصدر القرار من لجنة المسابقات وينتظر الاعتماد من المكتب التنفيذي.