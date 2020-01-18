الاتحاد الآسيوي يلزم الأندية الإيرانية باللعب في ارض محايدة بدوري الابطال

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2020-01-18 | 11:52
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رفعت الأمانة العامة للاتحاد الآسيوي، توصية رسمية للمكتب التنفيذي بنقل مباريات الأندية الإيرانية في دوري أبطال آسيا إلى خارج إيران.
وجاء في بيان نشر على موقع الاتحاد الإيراني أن "الاتحاد تلقى خطابا اليوم من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعلن فيه عن إقامة مباريات دوري أبطال آسيا التي من المقرر أن تستضيفها الأندية الإيرانية، في بلدان محايدة".
واضاف أن "اجتماعا استثنائيا تم على الفور لمعالجة الموقف وسيتم استشارة مدراء الاندية الاربعة التي تمثل ايران في البطولة يوم السبت، في إشارة الى فرق برسيبوليس وسيباهان (يشاركان مباشرة في دور المجموعات) واستقلال طهران وشهر خودرو (يشاركان اعتبارا من الدور التمهيدي الثاني)".
وبين الاتحاد أنه "سيتم الإعلان عن الموقف النهائي للأندية الإيرانية والاتحاد في الأيام التالية"، دون أن يوضح السبب الذي يقف خلف قرار حظر اقامة مباريات دوري الأبطال في الأراضي الإيرانية".
وصدر القرار من لجنة المسابقات وينتظر الاعتماد من المكتب التنفيذي.
واضاف أن "اجتماعا استثنائيا تم على الفور لمعالجة الموقف وسيتم استشارة مدراء الاندية الاربعة التي تمثل ايران في البطولة يوم السبت، في إشارة الى فرق برسيبوليس وسيباهان (يشاركان مباشرة في دور المجموعات) واستقلال طهران وشهر خودرو (يشاركان اعتبارا من الدور التمهيدي الثاني)".
وبين الاتحاد أنه "سيتم الإعلان عن الموقف النهائي للأندية الإيرانية والاتحاد في الأيام التالية"، دون أن يوضح السبب الذي يقف خلف قرار حظر اقامة مباريات دوري الأبطال في الأراضي الإيرانية".
وصدر القرار من لجنة المسابقات وينتظر الاعتماد من المكتب التنفيذي.
المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.