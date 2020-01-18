الاحتلال يعتقل فلسطينية في القدس بزعم تنفيذ عملية طعن

اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح السبت، سيدة فلسطينية في منطقة "باب العامود" أمام إحدى بوابات البلدة القديمة بمدينة القدس الشرقية المحتلة، بزعم قيامها بتنفيذ عملية طعن.



وقال شهود عيان، لـ"العين الإخبارية"، إن عناصر من الشرطة الإسرائيلية اعتدوا على السيدة الفلسطينية بالضرب وألقوها أرضا قبل اعتقالها ونقلها إلى أحد مراكز التحقيق.

وذكرت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، أن السيدة الفلسطينية، التي لم يتم الكشف عن اسمها، حاولت طعن أحد عناصر الشرطة قبل اعتقالها.

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وأضافت أن شرطيا إسرائيليا أصيب بجروح طفيفة في رأسه خلال تحركه لاعتقال السيدة الفلسطينية.

فيما أوضح شهود عيان، لـ"العين الإخبارية"، أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي أغلقت منطقة "باب العامود" أمام حركة المواطنين الفلسطينيين لفترة من الوقت عقب الحادث مباشرة.

يذكر أن عناصر الشرطة الإسرائيلية ينتشرون بكثافة منذ سنوات في منطقة "باب العامود"، حيث يوقفون فلسطينيين ويخضعونهم لعمليات تفتيش استفزازية.

وشهدت "باب العامود" استشهاد العديد من الفلسطينيين في السنوات الماضية على يد سلطات الاحتلال، بزعم تنفيذ عمليات طعن أو محاولة الطعن.