كنعان: على المسؤول المبادرة بحلول تمنع الانهيار لا العكس

اشار أمين سر تكتل "لبنان القوي" النائب ​ابراهيم كنعان​ في لقاء مع مخاتير المتن الى أن " على المسؤول على أي مستوى كان محلياً، مناطقياً أو وطنياً المبادرة بحلول وأعمال تمنع الانهيار لا العكس على أن يحاسب عليها لا على بكائه وشكواه ورفضه للواقع".

واضاف: "خونت عندما كشفت بالأرقام والوثائق الهدر بالمال العام في ٢٠١٣ وهوجمت من الذين يزايدون بالثورة اليوم ولو وقف الجميع حينها لما وصلنا لما نحن فيه".