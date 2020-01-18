كنعان: على المسؤول المبادرة بحلول تمنع الانهيار لا العكس

اشار أمين سر تكتل "لبنان القوي" النائب ابراهيم كنعان في لقاء مع مخاتير المتن الى أن " على المسؤول على أي مستوى كان محلياً، مناطقياً أو وطنياً المبادرة بحلول وأعمال تمنع الانهيار لا العكس على أن يحاسب عليها لا على بكائه وشكواه ورفضه للواقع".
واضاف: "خونت عندما كشفت بالأرقام والوثائق الهدر بالمال العام في ٢٠١٣ وهوجمت من الذين يزايدون بالثورة اليوم ولو وقف الجميع حينها لما وصلنا لما نحن فيه".
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