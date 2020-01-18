النشرة: انزلاق عدد من السيارة على طريق حاصبيا نتيجة تسرب مادة المازوت

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأن "تسرب مادة ​المازوت​ على طريق حاصبيا ​عين قنيا​ قرب حاجز ​الجيش اللبناني​ في زغلة أدى إلى انزلاق عدد من السيارات دون وقوع اضرار". إضغط للمزيد

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