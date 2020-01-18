فريد البستاني: الراعي ركن اساسي من اركان العيش الواحد

اعتبر النائب ​فريد البستاني​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه "مع احترامنا الكامل لحرية ​الصحافة​ و​حرية التعبير​، ولكن ذلك لا يعني ولا يبرر استباحة المقامات الدينية ورموز ​الدولة​"، مضيفا :"نؤكد القيمة الوطنية الكبيرة لهذه المرجعيات التي تشكل الحصن المنيع لجميع اللبنانيين لا سيما وأن غبطة أبينا البطريرك ​مار بشارة بطرس الراعي​ هو ركن أساسي من أركان العيش الواحد".

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