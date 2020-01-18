رأى رئيس الرابطة المارونية النائب السابق نعمة الله ابي نصر، في تعليق له على "حملات الافتراء والتجني التي تطاول المرجعيات الوطنية والروحية في الاونة الاخيرة"، ان "هذه الحملات لا تستحق الرد والتعليق، لانها صادرة عن حاقدين فاقدي الصدقية"، معتبرا ان "السهام التي طاولت بعبدا وبكركي، والتي طاولت وقد تطاول مرجعيات وطنية وروحية اخرى لن تصيب هدفها، وحال اصحابها كحال ناطح الصخرة التي تكسرت عليها رؤوس المتطاولين على لبنان ورموزه".
واضاف: "فلتخرس الابواق الحاقدة، حبذا لو لم تنفخ في نار الفتنة، ودعت الجميع الى كلمة سواء، لان لبنان يبنى بالحوار والمحبة وقبول الاخر والعيش المشترك".
كانت هذه تفاصيل خبر ابي نصر: الحملات على المرجعيات الروحية والوطنية لا تستحق االرد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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