اعتصام لاصحاب الصيدليات في الشويفات وبشامون وعرمون احتجاجا على الاعتداءات والسرقات

نفذ اصحاب الصيدليات في منطقة الشويفات - خلده وبشامون وعرمون اعتصاما في ساحة الشهيد علاء ابو فخر عند جسر خلده، احتجاجا على الاعتداءات والسرقات التي تتعرض لها الصيدليات.
ووزع المعتصمون بيانا، اعتبروا فيه ان "مهنتنا اضحت بكل معانيها الإنسانية النبيلة مصدر قلق وخوف ورعب لنا شخصيا ولعائلاتنا، نتيجة السرقات الممنهجة والمتكررة والمكثفة على الصيدليات، وبقوة السلاح" .
وتوجه المعتصمون الى جميع المسؤولين، من نقابة الصيادلة إلى وزارة الصحة إلى الوزارات الأمنية والبلديات والأجهزة الأمنية، "لإيلاء هذا الموضوع الإهتمام العملي اللازم وبالسرعة القصوى، وتأمين الحد الادنى من الحماية للصيدليات وحماية القطاع من الإنهيار لا محالة في حال التخلف عن المعالجة".
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