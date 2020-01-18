كشف عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين أن "كل ما يتعلق بشأن الحكومة والتأليف والتشكيل والإعلان عنها أصبح متوافقا عليه وما بقي من تفاصيل بسيط جدا وقابل للحل، وإن شاء الله يكون اللبنانيون على موعد قريب لتشكيل الحكومة الجديدة لتذهب مباشرة لوضع برنامج لمعالجة الوضع الإقتصادي والنقدي، والعمل على إنجاز بيانها الوزاري الذي يعبر عن آمال وطموحات هذا الشعب في الثوابت الوطنية للبنان وفي معالجة أزماته".
وراى عز الدين انه "بعد استشهاد الجنرال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس أصبحنا اليوم أمام مرحلة جديدة في المواجهة على مستوى المنطقة"، مشيرا الى أن "الصفعة الأولى التي حصلت أكدت بأن إيران تملك الجرأة على الرد وتوجيه صواريخها على القاعدة العسكرية الأميركية في العراق وبأن إتخاذ القرار وتنفيذه هو بحد ذاته يشكل تحولا ومعادلة جديدة في الصراع".
وتساءل "من يجرؤ أن يوجه ضربة ويقول للأميركي أنا من نفذها؟ هذا العمل سينقل المنطقة إلى مشهد سياسي جديد وأمام مرحلة جديدة في المواجهة مع الإدارة الأميركية وهذه مسؤولية محور المقاومة وشعوبها حيث الوجود العسكري الأميركي الجاثم على أراضيها".
كانت هذه تفاصيل خبر حسن عز الدين: هناك توافق على الحكومة وهناك تفاصيل قابلة للحل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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