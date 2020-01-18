مستشار الجيش الليبي: نقتدي بمصر في محاربتها للارهاب

لفت مستشار ​القوات المسلحة​ الليبية، صلاح عبد الكريم، الى إن "​الجيش الوطني​ الليبي يقتدي بمصر في محاربتها للإرهاب وعدم مفاوضته."

واشار عبد الكريم في تصريحات تلفزيونية الى أن "الجيش لا يريد استخدام القوة المفرطة في ​طرابلس​ من أجل الحفاظ على المدنيين"، معتبرا أن "البرلمان و​الجيش الليبي​ ليسا من هواة الحروب، ولكن هدفهما تفكيك ​الجماعات الإرهابية​ في ​ليبيا​ وجمع ​السلاح​ وإعادة ​الأمن​ والأمان وسيادة ​الدولة​".

وطالب مستشار القوات المسلحة الليبية، ​المجتمع الدولي​، "بمساعدة الشعب الليبي وقواته المسلحة لتحرير ليبيا من ​الجماعات المسلحة​، وعدم غض الطرف عن ​تركيا​ التي تحمل الإرهابيين من ​سوريا​ والعراق إلى ​مصراتة​ وطرابلس وتزويدهم بالسلاح".

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