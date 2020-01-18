مستشار الجيش الليبي: نقتدي بمصر في محاربتها للارهاب

لفت مستشار القوات المسلحة الليبية، صلاح عبد الكريم، الى إن "الجيش الوطني الليبي يقتدي بمصر في محاربتها للإرهاب وعدم مفاوضته."
واشار عبد الكريم في تصريحات تلفزيونية الى أن "الجيش لا يريد استخدام القوة المفرطة في طرابلس من أجل الحفاظ على المدنيين"، معتبرا أن "البرلمان والجيش الليبي ليسا من هواة الحروب، ولكن هدفهما تفكيك الجماعات الإرهابية في ليبيا وجمع السلاح وإعادة الأمن والأمان وسيادة الدولة".
وطالب مستشار القوات المسلحة الليبية، المجتمع الدولي، "بمساعدة الشعب الليبي وقواته المسلحة لتحرير ليبيا من الجماعات المسلحة، وعدم غض الطرف عن تركيا التي تحمل الإرهابيين من سوريا والعراق إلى مصراتة وطرابلس وتزويدهم بالسلاح".
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