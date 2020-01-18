روحاني يعرب عن سروره لنجاح العملية الجراحية للمرجع السيستاني

أعرب الرئيس الايراني ​حسن روحاني​ عن سعادته لنجاح العملية الجراحية التي أجريت مؤخرا للمرجع الديني في ​النجف الاشرف​ آية الله السيد علي السيستاني. وقال الرئيس روحاني، في برقية بعثها الى المرجع السيستاني بهذه المناسبة، "نحن وجميع المحبين مسرورون لنجاح العملية الجراحية التي أجريت لسماحتكم". ودعا الله ب​الصحة​ والشفاء العاجل للمرجع السيستاني.

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