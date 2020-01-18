ظريف: اميركا السبب الاساس وراء الاوضاع الخطيرة بالمنطقة

وصف وزير الخارجية الايراني ​محمد جواد ظريف​، الاوضاع الراهنة في منطقة غرب آسيا بانها خطيرة، معتبرا ​اميركا​ بانها السبب الاساس وراء ذلك.

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