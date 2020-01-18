غسان سلامة: ليبيا تحتاج الى توقف كل التدخلات الخارجية في شؤونها

أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة ​الأمم المتحدة​ للدعم في ​ليبيا​ ​غسان سلامة​ على "أهمية الحفاظ على سلامة وحيادية المؤسسة الوطنية للنفط"، لافتا الى ان " ليبيا تحتاج الى توقف كل التدخلات الخارجية في شؤونها".

وفي وقت سابق كشف سلامة أن "لديه خطة متكاملة لتحويل ​الهدنة​ الحالية إلى وقف ل​إطلاق نار​ حقيقي لكل العمليات العسكرية في ليبيا، وسيعرضها على قمة ​برلين​ المزمع عقدها غدا بحضور كبير، لكي يحصل منها على الموافقة والدعم".