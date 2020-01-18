غسان سلامة: ليبيا تحتاج الى توقف كل التدخلات الخارجية في شؤونها

أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة على "أهمية الحفاظ على سلامة وحيادية المؤسسة الوطنية للنفط"، لافتا الى ان " ليبيا تحتاج الى توقف كل التدخلات الخارجية في شؤونها".
وفي وقت سابق كشف سلامة أن "لديه خطة متكاملة لتحويل الهدنة الحالية إلى وقف لإطلاق نار حقيقي لكل العمليات العسكرية في ليبيا، وسيعرضها على قمة برلين المزمع عقدها غدا بحضور كبير، لكي يحصل منها على الموافقة والدعم".
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