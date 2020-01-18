اعربت بعثة ​الأمم المتحدة​ في ​ليبيا​ تعرب عن قلقها من تعطيل إنتاج ​النفط​، مضيفة: " نحث جميع الأطراف الليبية على ضبط النفس بينما تستمر المفاوضات الدولية لإنهاء ​الأزمة​"، مشددة على ضرورة الحفاظ على سلامة وحيادية المؤسسة الوطنية للنفط.

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