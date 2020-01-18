القوات الإسرئيلية تعتقل فلسطينية بذريعة محاولتها تنفيذ عملية طعن

أشارت وكالة "معا" الفلسطينية الى إن "عناصر ​الجيش الإسرائيلي​ اعتقلوا السيدة بعد الاعتداء عليها بالضرب"، لافتة الى أن "​القوات الإسرائيلية​ استنفرت في المكان حيث نشرت عددا كبيرا من قواتها".

بدورها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن "​قوات الأمن​ الإسرائيلية، أحبطت صباح اليوم محاولة لارتكاب اعتداء طعن إرهابي في باب العامود شرق ​القدس​"، مضيفة: "المعتدية اعتقلت وأحيلت إلى الجهات المختصة للتحقيق".