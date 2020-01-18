القوات الإسرئيلية تعتقل فلسطينية بذريعة محاولتها تنفيذ عملية طعن

أشارت وكالة "معا" الفلسطينية الى إن "عناصر الجيش الإسرائيلي اعتقلوا السيدة بعد الاعتداء عليها بالضرب"، لافتة الى أن "القوات الإسرائيلية استنفرت في المكان حيث نشرت عددا كبيرا من قواتها".
بدورها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن "قوات الأمن الإسرائيلية، أحبطت صباح اليوم محاولة لارتكاب اعتداء طعن إرهابي في باب العامود شرق القدس"، مضيفة: "المعتدية اعتقلت وأحيلت إلى الجهات المختصة للتحقيق".
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