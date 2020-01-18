أبو الغيط سيتوجه الى المانيا للمشاركة بمؤتمر دولي لبحث الازمة الليبية

توجه الأمين العام ل​جامعة الدول العربية​، ​أحمد أبو الغيط​ إلى العاصمة الألمانية ​برلين​ للمشاركة في ​مؤتمر​ دولي لبحث مستجدات ​الأزمة​ القائمة في ​ليبيا​ وسبل التوصل إلى حل سياسي.

واشار بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة، الى أنه "من المقرر أن يعرض أبو الغيط أمام القمة ثوابت ​الجامعة العربية​ فيما يخص التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للوضع الليبي، عبر تثبيت وقف ​إطلاق النار​ القائم منذ يوم 12 كانون الثاني الجاري، ودعوة الأطراف الليبية إلى التوافق على الترتيبات اللازمة للوصول إلى وقف دائم للعمليات العسكرية، واستئناف عملية ​الحوار الليبي​ بمساراتها العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية المختلفة تحت رعاية المبعوث الأممي ​غسان سلامة​".

وأكد البيان أن الأمين العام للجامعة العربية "سيجدد رفض الجامعة لكافة أشكال التدخلات العسكرية الخارجية في الشأن الليبي، وسيدعو إلى امتثال كافة الدول والمنظمات المشاركة في عملية برلين للمخرجات التي ينتظر صدورها عن القمة، والالتزام بكافة قرارات ​مجلس الأمن​ ذات الصلة بحظر ​السلاح​ وسيادة وسلامة ​الدولة​ الليبية".

ولفت إلى أن الجامعة العربية "شاركت في كافة الاجتماعات والمراحل التحضيرية لقمة برلين، والتي انطلقت في أيلول الماضي، بغية حشد الدعم الدولي المتناسق للجهود المبذولة للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الليبية ومساندة العملية السياسية التي ترعاها ​الأمم المتحدة​ لاستكمال المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد".