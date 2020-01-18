حركة طالبان: اتفقنا مع اميركا على خفض العمليات قبل توقيع اتفاق السلام

لفت الناطق باسم "​طالبان​" سهيل شاهين لصحيفة "داون" الباكستانية الى اننا "اتفقنا على خفض العمليات العسكرية في الأيام التي تسبق توقيع اتفاق السلام مع ​الولايات المتحدة​"، لافتا الى أن "الحركة "متفائلة" بأنه يمكن توقيع اتفاق مع ​واشنطن​ قبل نهاية الشهر، وأن خفض العمليات في جميع أنحاء البلاد سوف يشمل أيضا تلك التي تستهدف ​القوات​ الأفغانية"، معتبرا "إنها الآن مسألة أيام".

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