شكرا لقرائتكم خبر عن النائب فايز بركات يطالب الحكومة بتشديد الرقابة علي مدارس المكفوفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، بطلب إحاطة إلي الدكتور علي عبد العال، موجهاً إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، حول الانتهاكات المستمرة ضد الأطفال في مدارس المكفوفين، خاصة من قبل المشرفات، لأنهن غير مؤهلات للتعامل مع فأقدى البصر، ما يعرضهم للاكتئاب نفسى.

وقال بركات في تصريحات صحفية اليوم السبت، إنه رغم اهتمام الدولة بذوي الاحتياجات الخاصة والمكفوفين على وجه الخصوص، تعانى هذه الفئة من انتهاكات عدة داخل مدارسهم المنتشرة على مستوى الجمهورية، بدءًا من "التنمّر" بالطفل، مرورًا بإجبارهم على أخذ دروس خصوصية، فضلًا عن كون مَن يدرسون فى هذه المدارس غير مؤهلين علميًا للتدريس لهذه الفئة.

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وأضاف إلى أن مدارس "النور والأمل" تشهد مشكلات تهدد حياة الطلاب والمعلمين، حيث تشهد المدارس بالوعات مفتوحة تصطاد الطلاب المكفوفين وأسلاكاً كهربائية عارية تتدلى داخل الحمامات، وتردياً واضحاً فى الخدمة والرعاية الصحية المقدمة لهم وعدم توفر عنصرى الأمن والسلامة، بالإضافة إلى أن الطلاب المكفوفين لا يتوفر لهم إشراف بالقسم الداخلى، وأن الأثاث متهالك والمراتب الخاصة بالنوم ممزقة بالكامل والبطاطين يملؤها العفن وبالية وطفايات الحريق منتهية الصلاحية.

وفي هذ الصدد، طالب عضو مجلس النواب، بالرقابة على هذه المدارس والتأكد من صلاحية المناخ التعليمي بها، وأكد النائب ضرورة توفير مدرارس لذوي الاحتياجات في المناطق المختلفة بحيث يكون في كل منطقة مدرسة على الأقل لذوى الاحتياجات، وتوفير وسائل مواصلات مناسبة لذوى الاحتياجات وداخل المترو لتأهيل دخول ذوى الاحتياجات في المحطات.