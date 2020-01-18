شكرا لقرائتكم خبر عن "عبد العال" يدعو لتحديد يوم سنوى للتوعية بمآسى المتضررين من الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، أن التعامل مع ضحايا الإرهارب يمثل أحد المسارات الرئيسية في مواجهة خطر الإرهاب العابر للحدود، مضيفا أن مصر من الدول المبادرة بإنشاء مجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب بالأمم المتحدة في نيويورك ضمن رؤيتها الشاملة لمكافحة الإرهاب.

جاد ذلك خلال مشاركة رئيس مجلس النواب، فى اجتماع الفريق الاستشارى رفيع المستوى المعنى بمكافحة الإرهاب، بالاتحاد البرلمانى الدولى، والمنعقد حالياً في جينيف.

خلال الاجتماع، قام الدكتور عبد العال، بإجراء عدة مداخلات حول موضوع التعامل مع ضحايا الإرهاب، حيث أكد أن التعامل مع ضحايا الإرهاب يمثل أحد المسارات الرئيسية في مواجهة خطر الإرهاب العابر للحدود، مؤكداً أن مصر من الدول المبادرة بإنشاء مجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب بالأمم المتحدة بنيويورك، ضمن رؤيتها الشاملة لمكافحة الإرهاب.

كما دعا الدكتور على عبد العال خلال مداخلته إلى تحديد يوم سنوي للتوعية بمآسي وآلام المتضررين من الجرائم الإرهابية في العالم وحجم المعاناة الذي يُلحِقها الإرهاب بالعائلات والأسر البريئة.

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كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة استراتيجية الأمم المتحدة حول كيفية الاستفادة من البيانات التي تساعد على مكافحة الظاهرة الإرهابية والتي تشمل بيانات المسافر، وسجل اسم الراكب ضمن الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب على كافة المستويات والآراء القانونية المتعددة التي تثور في هذا الخصوص.