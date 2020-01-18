شكرا لقرائتكم خبر عن مين عزام التميمى ومن يطعم فمك.. شاهد إحراج وائل غنيم لمذيع مكملين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن وائل غنيم، الناشط السياسي، هجوم حادا على القيادى الإخواني عزام التميمي ، فاضحا دوره التخريبي الذى يقوم به من أجل إشعال الأوضاع في مصر ،واصفا أنه هو من يحرك قائلا في حواره الذى أجراه عبر شاشة مكملين التي تبث من تركيا :" لازم المصريين يعرفوا مين مين هو عزام التميمي وأفكار عزام التميمى ومين اللى بيحرك شبكات عزام التميمي".

وحاول مذيع قناة مكملين مقاطعة وائل غنيم بعد حديثه عن عزام التميمى وكشف دوره قائلا:" مش هينفع أسيبك تتكلم عن أشخاص غير موجودين"، فرد غنيم قائلا له :" اشمعنى فى نفس الوقت عاوزنى أنتقد النظام المصرى واتكلم عليهم ،مع أنه برضه مش موجودين"

وتابع الناشط السياسي قائلا لمذيع مكملين:" قولى من يطمع فمك ويمولك قبل أن تتحدث عن أي شيء آخر عرفني مين اللى بيمولك ".

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