شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. وائل غنيم يفضح مرتزقة مكملين: بتتواصلوا مع مين فى مخابرات قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه وائل غنيم، الناشط السياسي، سؤال إلى المذيع الإخوانى سيد توكل، في قناة مكملين، في اللقاء الذى أجراه معه عبر خدمة "سكايب" قائلا :" عايز اسالك سؤال أنتوا بتتواصلوا مع مين من المخابرات القطرية وبتاخدوا منها معلومات ومين اللى بيمول قناة مكملين".

وأضاف غنيم قائلا:" أنا بقول للناس اللى عايزة تنزل ده غلط، وأن اللى بيحرك هذه الدعوات هو الإخواني عزام التميمي، واللى بيدعوا للنزول المقاول محمد على، واللى مظبطله الورقى هو عزام التميمي ويحي حامد والهارب أيمن نور".

وحاول المذيع الإخواني مقاطعة غنيم في حواره بعد حديثه عن تركيا وقطر وقيادات الإخوان، فرد غنيم قائلا :" خلينى أوصل فكرتي، وأنا سؤالى حولين اللى بيمولكم وانتم معندكمش الحقيقة لأنكم بتكذبوا".

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وتابع في حواره :"أنتوا لم تكونوا تسبون المملكة العربية السعودية ولكن سبتوها وشتمتوها بعدما دخلت فى خلاف مع قطر، وأنت رافض أنى أتكلم على تميم لأنه مش موجود ويا ريت تقولى مين اللى بيأكلك؟".