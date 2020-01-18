شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة أنيسة حسونة تنتقد انتشار التسول: يؤثر سلبيا على السياحة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري السياحة والداخلية، بشأن انتشار ظاهرة التسول من السياح بشكل يضر بالسياحة المصرية.

وقالت النائبة: يعاني السياح في مصر وخاصة في المناطق الأثرية والشعبية من مضايقات من المتسولين الذين يلحون بشكل مستفز في طلب منه أموالا بالعملة الأجنبية، وأيضا أصحاب المحلات والبازارات الذي يلحون أيضا في سبيل بيع منتجاتهم.

وتابعت: "مؤخرا تناولت مواقع السوشيال ميديا، صورة لأحد السائحين، وهو يرتدي “تيشيرت” مكتوب عليه عبارة “أنا مفلس” باللغة العربية، وذلك بسبب سوء معاملة أصحاب التاكسي والحنطور والبائعين، وهو فعل ذلك بهدف عدم استغلال البائعين له".

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وشددت حسونة، على أن ظاهرة التسول من الأجانب، تعتبر أحد الظواهر السلبية التي تحرج المصريين أمام الأجانب ويمتهنها عدد كبير من الكبار والأطفال والسيدات أيضاً، بشكل يؤثر على السياحة المصرية بشكل سلبي، ويتطلب معه تدخل عاجل لحماية المناطق الأثرية والسياح من المتسولين

وأشارت إلى أن هؤلاء المتسولون يعرضون السائحين للمضايقات بصورة يومية خلال زياراتهم للمعالم السياحية والآثرية بالمحافظات الأثرية كالأقصر وغيرها

وطالبت بتنظيم حملات أمنية لمواجهة ظواهر التسول والنصب على السياح لحماية السياحة المصرية من هذه الظواهر السلبية.