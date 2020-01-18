السيسي يتوجه إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر برلين بشأن ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي اليوم السبت، الرئيس عبد الفتاح السيسي، متوجها إلى ألمانيا، للمشاركة فى مؤتمر برلين بشأن ليبيا، الذى يعقد غدا الأحد.

تلقى الرئيس السيسى اتصالًا هاتفياً من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال تناول التباحث بشأن الوضع في ليبيا، أطلعت المستشارة ميركل الرئيس على الجهود والاتصالات الألمانية الأخيرة ذات الصلة بالملف الليبي سعيا لبلورة مسار سياسي لتسوية القضية، وفي هذا السياق تم تبادل وجهات النظر تجاه المستجدات الأخيرة على الساحة الليبية، وتداعياتها على ليبيا والمنطقة.

وبحسب بيان السبت، تم التوافق في هذا الصدد على أن أي مسار لحل سياسي لإنهاء الأزمة الليبية يجب أن يتم صياغته في إطار شامل يتناول كل جوانب القضية من الناحية السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، وكذلك تقويض التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي.

ومن المقرر أن يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد ذلك، إلى العاصمة البريطانية لندن لحضور قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية، المزمع عقدها يوم 20 يناير الجاري، وذلك تلبية لدعوة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

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وتتضمن الفعاليات جلسة البنية التحتية المستدامة للتمويل والتجارة والاستثمار، ويناقش رؤساء المؤسسات المالية الأفريقية وممثلو مدينة لندن فرص الاستثمار.

وتتضمن الأجندة جلسة "فرص النمو في أفريقيا تحويل الطاقة النظيفة"؛ ويناقش فيها رؤساء الدول الأفريقية طموحاتهم في الحصول على طاقة نظيفة، بما في ذلك الشراكات والسياسات التي ساعدتهم في هذه الرحلة.

ويختتم المؤتمر بالجلسة الختامية، ويتحدث فيها عدد من المسؤولين، بينهم وزير بريطاني ورئيس دولة أفريقي.