تقرير: إصابة عدد من موظفي شركة تركية في انفجار بالصومال

محمد اسماعيل - القاهرة - انقرة- ( دب ا):

ذكرت تقرير أخباري ان انفجار ضخما وقع اليوم السبت في العاصمة الصومالية مقديشو.

وقالت وكالة الأناضول للانباء التركية الرسمية إن عددا من العاملين في شركة بناء تركية اصيبوا في الانفجار الناجم عن سيارة مفخخة.

كان عدد من المهندسين الاتراك قد تم استهدافهم في تفجير سيارة مفخخة في التاسع والعشرين من الشهر الماضي.

واعلنت السفارة التركية انذاك مقتل شخصين تركيين.